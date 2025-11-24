»Weltordnung im Umbruch – Krieg und Frieden in einer multipolaren Welt«. Buchvorstellung. Die Umbrüche der aktuellen Zeit setzen der jahrhundertelangen globalen Dominanz Europas und der USA ein Ende und stellen Fragen von Macht und Hegemonie neu. Mittwoch, 26.11., 18 Uhr. Ort: Salon des FMP1, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Münzenberg-Forum

»Ein Feindbild wird gemacht: Der Russe war’s. Über den langen Weg zum Krieg und seine Beendigung«. Vortrag und Diskussion mit Petra Erler, Mitglied der letzten DDR-Regierung; Kennerin der Ost-West-Politik. Mittwoch, 26.11., 19 Uhr. Ort: Christuskirche Altona, Suttnerstr. 18, Hamburg. Veranstalter Nachdenken in Hamburg

»Black Panther – zwischen Community Aid und bewaffnetem Widerstand«. Vortrag. 1966 gegründet, sorgte die Bewegung für Gratismahlzeiten für Kinder, bewaffnete Patrouillen durch schwarze Viertel und andere Nachbarschaftshilfe. Mittwoch, 26.11., 19.30 Uhr. Ort: Zakk, Fichtenstraße 40, Düsseldorf. Veranstalter: See red Düsseldorf