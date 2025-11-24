Ein Superman-Heft von 1939 hat alle Rekorde gebrochen. Auf einer Auktion in New York wurde das erste Heft der eigenständigen Superman-Reihe für einen Preis von 9,12 Millionen US-Dollar (7,98 Mio. Euro) einschließlich Gebühren versteigert. Das teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Damit sei es das teuerste Comicbuch, das jemals auf einer Auktion verkauft wurde, berichtete die New York Times. Das Heft lag nach einem Bericht der Zeitung jahrzehntelang vergessen in einer Kiste auf einem Dachboden. Drei Brüder aus Kalifornien hatten demnach nach dem Tod ihrer Mutter deren Besitztümer gesichtet und entdeckten das Heft. Nach Angaben der Zeitung wussten sie, dass ihre Mutter eine Comicsammlung besaß, hatten die Hefte aber nicht gesehen. Superman debütierte 1938 in einer Anthologiereihe von Action Comics. Er wurde schnell so populär, dass er 1939 seine eigene Serie bekam. Die nun versteigerte Erstausgabe mit dem Helden vom Planeten Krypton war nach Angaben des Auktionshauses in einem sehr guten Zustand. (dpa/jW)