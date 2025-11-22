Veranstaltungen
»Das Lied vom Frieden«. Konzert mit dem Liedermacher Tino Eisbrenner. Sonntag, 23.11., 18 Uhr. Ort: Gemeindehaus St. Jürgen, Jürgensgaarder Straße 1, Flensburg. Veranstalter: DFG-VK Flensburg
»Wehrpflicht? Kriegsdienst verweigern!« Infoabend. Montag, 24.11., 18 Uhr. Ort: Friedens- und Umweltzentrum, Pfützenstr. 1, Trier. Veranstalter: Arbeitskreis Friedensfähig
»Die Zukunft der Erinnerung. Das deutsche Erbe und die kommende Generation«. Vortrag. Es wird ein Bogen geschlagen von der nachkrieglichen Erinnerungsverweigerung über die Entwicklung einer antifaschistischen Erinnerungskultur zur neuerlichen Verweigerung. Montag, 24.11., 19.30 Uhr. Ort: Augustanasaal, Im Annahof 4, Augsburg. Veranstalter: Augsburger Friedenswoche
»Zum 100. Geburtstag von Mikis Theodorakis«. Konzert. Der »Canto General« ist eines der populärsten Werke des weltbekannten Komponisten Mikis Theodorakis und ein Symbol für eine friedliche und gerechte Welt. Montag, 24.11., 20 Uhr. Ort: Spinnbau, Altchemnitzer Str. 27, Chemnitz
