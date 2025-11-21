Rabat. Der Marokkaner Achraf Hakimi ist erstmals als Afrikas Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden. Der Außenverteidiger von Paris St. Germain verwies am Mittwoch abend bei der Verleihung der CAF-Awards im marokkanischen Rabat Mohamed Salah (Liverpool) und Victor Osimhen (Galatasaray) auf die Plätze zwei und drei. Hakimi hatte mit seinem Klub in der letzten Saison die Champions League und die französische Meisterschaft gewonnen und muss aktuell verletzt pausieren. Bei den Frauen wurde Ghizlane Chebbak (Al-Hilal/Saudi-Arabien) ausgezeichnet. (sid/jW)