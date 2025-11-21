Gegründet 1947 Freitag, 21. November 2025, Nr. 271
Aus: Ausgabe vom 21.11.2025, Seite 16 / Sport
Fußball

Genug ist nicht genug

Wolfsburg. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben einen wichtigen Champions-League-Heimsieg gefeiert. Der deutsche Vizemeister gewann am Mittwoch abend gegen Manchester United nach Rückstand mit 5:2, dabei humpelte Kapitänin Alexandra Popp nach einer Stunde mit einer Knieverletzung vom Feld. Die Niederländerinnen Ella Peddemors (17./37. Minute) und Lineth Beerensteyn (45./65.) sowie Vivien Endemann (90. plus sechs) trafen für Wolfsburg, nachdem Fridolina Rolfö (14.) den VfL geschockt hatte. Melvine Malard verkürzte für die Gäste (45. plus zwei). (sid/jW)

