In der Kultserie »Die ­Simpsons« hat es mal wieder eine der Figuren erwischt: Alice Glick ist gestorben. In der aktuellen Folge »Sashes to Sashes« (Staffel 37) bricht die alte Dame beim Orgelspielen im Gottesdienst zusammen. Alice Glick hatte ihr Debüt 1991 in der Folge »Drei Freunde und ein Comicheft« und war seitdem als liebenswerte, leicht zerstreute Nachbarin bekannt. Schon 2011 war sie in der Folge »Das Ding, das aus Ohio kam« aus dem Leben gerissen worden, nachdem eine kuschelige Roboterrobbe sie im Altersheim getötet hatte. Danach kehrte sie allerdings ohne weitere Erklärung wieder zurück. Nun ereilte sie aber offenbar der endgültige Serientod. (dpa/jW)