Gegründet 1947 Donnerstag, 20. November 2025, Nr. 270
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.11.2025, Seite 2 / Kapital & Arbeit
Peru

Martin Mejia/AP/dpa

Hunderte informelle Bergarbeiterinnen haben sich am Dienstag (Ortszeit) vor dem Parlament in Perus Hauptstadt Lima versammelt. Sie wollen verhindern, dass ihre Arbeit für illegal erklärt wird.

