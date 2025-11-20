Ohne Kommentar
Hunderte informelle Bergarbeiterinnen haben sich am Dienstag (Ortszeit) vor dem Parlament in Perus Hauptstadt Lima versammelt. Sie wollen verhindern, dass ihre Arbeit für illegal erklärt wird.
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besondere Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Warum ist Holz beim Heizen kein nachhaltiger Rohstoff?vom 20.11.2025
-
Neue Nähe, alte Brüchevom 20.11.2025
-
Der Iran verdurstetvom 20.11.2025