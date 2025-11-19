Kuala Lumpur/Lausanne. Im Skandal um eingebürgerte Fußballnationalspieler Malaysias ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wie Präsident Yusoff Mahadi am Dienstag in einer Stellungnahme erklärte, werde der malaysische Nationalverband FAM beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Berufung gegen die Entscheidung des Weltverbandes FIFA einlegen. Konkret geht es um die Sperre von sieben Spielern, die aufgrund »manipulierter Dokumente« ihre Spielberechtigung erhalten haben sollen. Weil laut Ansicht der FIFA keiner der Spieler Vorfahren in Malaysia habe, was eine Voraussetzung für die Auswahl für eine Nationalmannschaft ist, sprach der Weltverband Sanktionen aus. Ein Einspruch der FAM wurde nach einer weiteren »Prüfung und Anhörung« zuletzt abgelehnt. (sid/jW)