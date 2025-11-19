Barcelona. Nach zweieinhalb Jahren im »Exil« bestreitet der FC Barcelona am Sonnabend erstmals wieder ein Spiel im heimischen Camp Nou. Das Team von Trainer Hansi Flick werde zum Ligaduell gegen Athletic Bilbao ins frisch, aber noch nicht komplett renovierte Stadion zurückkehren, teilte der spanische Fußballmeister am Dienstag mit. Die bisher letzte offizielle Begegnung der Katalanen fand dort Ende Mai 2023 statt. Gegen Bilbao dürfen allerdings gemäß der Genehmigung der Stadt nur maximal 45.400 Fans ins Stadion. Bis Jahresende sollen es mindestens 62.000 sein. Nach dem endgültigen Abschluss der Modernisierungsarbeiten wird das Stadion eine Kapazität von rund 105.000 Besuchern haben. (dpa/jW)