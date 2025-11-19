Gegründet 1947 Mittwoch, 19. November 2025, Nr. 269
Aus: Ausgabe vom 19.11.2025, Seite 16 / Sport
Tennis

Bitteres Ende

Berlin. Nach dem Abstieg der deutschen Tennisspielerinnen aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cups ist Rainer Schüttler als Teamchef zurückgetreten. Damit möchte der 49jährige »Raum für neue Impulse und eine personelle Neuausrichtung schaffen«, wie der Deutsche Tennisbund (DTB) mitteilte. Schüttler hatte das Amt des Teamkapitäns im Jahr 2020 übernommen. Unter seiner Leitung erreichte die Mannschaft in den vergangenen fünf Jahren dreimal die Finals des Nationenwettbewerbs, am Sonntag folgte aber der Abstieg in die Zweitklassigkeit. (dpa/jW)

