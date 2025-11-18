Gegründet 1947 Dienstag, 18. November 2025, Nr. 268
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 18.11.2025, Seite 16 / Sport
Eisschnellauf

Eiskalter Rekord

Salt Lake City. Die deutschen Eisschnelläufer haben beim Weltcup in Salt Lake City den vierten deutschen Rekord binnen drei Tagen aufgestellt. Zum Auftakt des Abschlusstages lief das Trio Patrick Beckert, Felix Maly (beide Erfurt) und Fridtjof Petzold (Crimmitschau) in der Mannschaftsverfolgung 3:39,17 Minuten. Bei ihrem Sieg in der schwächeren B-Gruppe unterbot das Team nach exakt zwölf Jahren den alten Bestwert um 1,33 Sekunden und schaffte damit zugleich den Aufstieg in die höherklassige A-Gruppe. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

