New York. American-Football-Profi Kris Boyd von den New York Jets ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten in New York angeschossen. Er sei in einem kritischen, aber stabilen Zustand, hieß es. Ein 29jähriger sei am frühen Sonntag morgen vor einem Restaurant in Midtown versetzt worden, teilte die Polizei mit. Boyds Name wurde zunächst nicht genannt. Dafür äußerten sich die Jets zu dem Vorfall: »Wir sind über die Situation um Kris Boyd informiert und geben derzeit keinen weiteren Kommentar ab«, sagte ein Sprecher. Laut Medien soll Boyd von zwei Schüssen in den Bauch getroffen worden sein. (dpa/jW)