Wolverhampton. Luke Littler wird zur jüngsten Nummer eins in der Geschichte der Darts-Weltrangliste. Der 18jährige Engländer erreichte beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton mit einem klaren 16:9 gegen den Niederländer Danny Noppert das Finale und löst damit seinen Rivalen Luke Humphries (ebenfalls England) am Montag als Primus ab. Am Abend besiegte er im Endspiel von Wolverhampton auch Humphries selbst noch mit 16:11 und untermauerte damit seine Vormachtstellung. Für Littler war es bereits der zweite Titel beim Grand Slam of Darts und sein achter Major-Titel insgesamt. (dpa/jW)