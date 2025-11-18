Gegründet 1947 Dienstag, 18. November 2025, Nr. 268
Aus: Ausgabe vom 18.11.2025, Seite 11 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke

Lesung mit dem letzten Beatnik

Für Hadayatullah Hübsch † 2011
Von Florian Günther

Hadayatullah las als erster,

und ich stand draußen

vor der Kneipe

und kotzte mir die Seele aus dem Leib.

*

Hinter mir blieb

einer stehen:

O Gott, wie entsetzlich …

*

Was? Ich drehte

mich um. Ich muss hier

gleich lesen …

*

Der Mann ging weg.

*

Hadayatullah las

noch immer,

und er klang wie ein Beatnik

auf deutsch, und ich

dachte, lies, Kumpel, lies,

vielleicht

vergessen sie mich ja!

*

Doch dann war plötzlich

Schluss. Ich hörte,

wie sie meinen Namen riefen,

und sofort kam es mir

noch mal hoch …

*

Ich fand ein Taschentuch,

wischte mir

Mund und Schuhe ab,

ging da rein und setzte mich ans

Mikrofon.

