Aus: Ausgabe vom 14.11.2025, Seite 16 / Sport
Springreiten
Kopf hoch!
Riesenbeck/Warendorf. Springreitolympiasieger Christian Kukuk wird unsachgemäßes Training beim Weltcupturnier in Verona mit der »Rollkur«-Methode vorgeworfen. »Wir finden das nicht akzeptabel«, sagte der Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, Martin Richenhagen, dem Portal dressur-studien.de. Bei der in extremer Form verbotenen »Rollkur« wird der Kopf des Pferdes mit dem Zügel längere Zeit eng Richtung Brust gezogen. (dpa/jW)
