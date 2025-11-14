Riesenbeck/Warendorf. Springreit­olympiasieger Christian Kukuk wird unsachgemäßes Training beim Weltcupturnier in Verona mit der »Rollkur«-Methode vorgeworfen. »Wir finden das nicht akzeptabel«, sagte der Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, Martin Richenhagen, dem Portal dressur-studien.de. Bei der in extremer Form verbotenen »Rollkur« wird der Kopf des Pferdes mit dem Zügel längere Zeit eng Richtung Brust gezogen. (dpa/jW)