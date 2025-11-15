Veranstaltungen
»Die Lage«. Lesung mit Mesut Bayraktar. Was bedeutet es, wenn das Arbeitsamt mit Sanktionen droht? Wenn Kollegen ins Personalbüro gerufen werden und nicht wiederkommen? Bayraktar erzählt mit aufwühlendem Realitätssinn. Sonntag, 16.11., 10.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, Stuttgart
»Woody Guthrie und Fasia Jansen«. Woody Guthries Lieder werden an diesem Abend vom populären Liedermacher Wenzel vorgetragen. Dazu kommen Lieder von Fasia Jansen. Dienstag, 18.11., 19.30 Uhr. Ort: Fabrik K 14, Lothringer Str. 44, Oberhausen. Veranstalter: Fasia-Jansen-Stiftung
»Stoppt Trumps Angriff gegen Venezuela!« Kundgebung. Es wird von den USA ein Kriegsszenario aufgebaut, wie es Lateinamerika seit Jahrzehnten nicht erlebt hat. Die ganze Region wird in einen möglichen kriegerischen Konflikt gedrängt. Mittwoch, 19.11., 18.30 Uhr. Ort: Generalkonsulat Venezuela, Eschersheimer Landstr. 19, Frankfurt am Main. Veranstalter: »Hände weg von Venezuela!«
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besondere Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
»Sei ma’ ehrlich«vom 15.11.2025
-
Das gute Lebenvom 15.11.2025
-
Kassandrovom 15.11.2025
-
Nachschlag: Kasernen statt Wohnraumvom 15.11.2025
-
Vorschlagvom 15.11.2025
-
Vorwärts und nicht vergessenvom 15.11.2025