Gegründet 1947 Dienstag, 18. November 2025, Nr. 268
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 17.11.2025, Seite 16 / Sport
Rennrodeln

Gefahr in Kurve 13

Innsbruck. Der Start des Rodelweltcups vom 5. bis 7. Dezember kann nicht wie geplant im österreichischen Igls stattfinden. Der für 30 Millionen Euro umgebaute untere Teil des Eiskanals wurde vom Internationalen Rodelverband FIL wegen technischer Fehler nicht freigegeben. Das teilte der Weltverband am Sonnabend mit, weil die Bahn trotz intensiver Nacharbeiten die technischen Anforderungen der FIL nicht vollständig erfülle – die Kurven 13 und 14 seien noch immer zu gefährlich. Der Saisonauftakt findet nun im sauerländischen Winterberg statt. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.