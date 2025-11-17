Innsbruck. Der Start des Rodelweltcups vom 5. bis 7. Dezember kann nicht wie geplant im österreichischen Igls stattfinden. Der für 30 Millionen Euro umgebaute untere Teil des Eiskanals wurde vom Internationalen Rodelverband FIL wegen technischer Fehler nicht freigegeben. Das teilte der Weltverband am Sonnabend mit, weil die Bahn trotz intensiver Nacharbeiten die technischen Anforderungen der FIL nicht vollständig erfülle – die Kurven 13 und 14 seien noch immer zu gefährlich. Der Saisonauftakt findet nun im sauerländischen Winterberg statt. (dpa/jW)