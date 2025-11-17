»Zur Krise im Jemen: Historische Wurzeln und die Suche nach Frieden«. Vortrag. Eine Lösung des komplexen Konflikts in Jemen ist schwierig, da zahlreiche regionale und internationale Akteure beteiligt sind. Wirtschaftliche Interessen spielen dabei ebenso eine Rolle wie kulturelle und religiöse Identitäten. Deutschland ist durch Waffenlieferungen darin verstrickt. Dienstag, 18.11., 19 Uhr. Ort: Kleiner Moritzsaal, Moritzplatz 5, Augsburg. Veranstalter: Augsburger Friedenswoche

»Zukünftige Klimakatastrophe – gibt es noch hoffnungsvolle Perspektiven?« Vortrag. Es referiert Dr. Helmut Selinger, Physiker und langjährig aktiv in der kapitalismuskritischen Umweltbewegung. Mittwoch, 19.11., 19 Uhr. Ort: Eine-Welt-Haus, München, Schwanthaler Str. 80, München. Veranstalter: ISW München und andere

»Die Welt im Umbruch«. Vortrag von jW-Autor Jörg Kronauer über die geopolitische Lage, insbesondere zu BRICS-Staaten und den USA. Freitag, 21.11., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover. Veranstalter: jW-Leserinitiative Hannover