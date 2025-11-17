Aus: Ausgabe vom 17.11.2025, Seite 10 / Feuilleton
HipHop
Es geht ihm gut
Rapper Haftbefehl ist am Wochenende erstmals seit Erscheinen seiner erfolgreichen Netflix-Doku aufgetreten. Ein Kurzkonzert in der Nacht auf Sonnabend in Osnabrück dauerte rund 30 Minuten, ein zweites in der Nacht darauf in Gießen eine Viertelstunde. In Osnabrück versicherte der Rapper auf der Bühne: »Ich bin clean.« Die derzeit viel diskutierte Doku »Babo – Die Haftbefehl-Story« behandelt seine jahrelange Kokainsucht. In Gießen warf er Euroscheine ins Publikum. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Feuilleton
-
Das Geheimnis der Pyramidenzellenvom 17.11.2025
-
Noch einmal mit Clara Moschvom 17.11.2025
-
»Der Russe gewinnt immer«vom 17.11.2025
-
Der vermisste Freundvom 17.11.2025
-
Nachschlag: Naziästhetikvom 17.11.2025
-
Vorschlagvom 17.11.2025
-
Veranstaltungenvom 17.11.2025