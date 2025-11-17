Rapper Haftbefehl ist am Wochenende erstmals seit Erscheinen seiner erfolgreichen Netflix-Doku aufgetreten. Ein Kurzkonzert in der Nacht auf Sonnabend in Osnabrück dauerte rund 30 Minuten, ein zweites in der Nacht darauf in Gießen eine Viertelstunde. In Osnabrück versicherte der Rapper auf der Bühne: »Ich bin clean.« Die derzeit viel diskutierte Doku »Babo – Die Haftbefehl-Story« behandelt seine jahrelange Kokainsucht. In Gießen warf er Euroscheine ins Publikum. (dpa/jW)