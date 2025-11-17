Das Internationale Auschwitz-Komitee (IAK) hat ein Neusser Auktionshaus aufgefordert, seine für Montag geplante Auktion mit Zeugnissen des Holocaust abzusagen. Die angekündigte Versteigerung persönlicher Dokumente von Naziopfern werde von Holocaustüberlebenden und ihren Angehörigen als »zynisches und schamloses Unterfangen« gewertet, teilte IAK-Exekutiv­vizepräsident Christoph Heubner in Berlin mit. Das Leid aller Menschen, die von den Nazis verfolgt und ermordet wurden, werde aus kommerziellem Interesse missbraucht. Das Auktionshaus Felzmann in Neuss will die Auktion unter dem Titel »Das System des Terrors Vol. II 1933–1945« am Montag beginnen. (dpa/jW)