Eine Bewegung namens »Gen Z« erschüttert nun auch das sozialdemokratisch regierte Mexiko. Bei Protesten gegen kriminelle Gewalt gab es am Sonnabend Dutzende verletzte Demonstranten und Einsatzkräfte (Mexiko-Stadt, 15.11.2025)
Leserbrief von Onlineabonnent/in Gabriel Toledo aus Berlin (17. November 2025 um 11:26 Uhr)Bin ich eigentlich der einzige, den dieses Gen-Z-Geraffel fatal an den »arabischen Frühling« erinnert, der nun endlich mit Ahmed al-Scharaa an sein Ziel gekommen ist. Auch damals waren es vor allem US-amerikanische asozialen Medien, die mit geschickt programmierten Algorithmen undefinierbare hirnlose Massen gegen irgendwelche vermeintlichen Bösewichte hetzten. Wer könnte dieses Mal das eigentliche Ziel sein?
Leserbrief von Onlineabonnent/in Joachim Seider aus Berlin (17. November 2025 um 12:41 Uhr)Du bist ganz gewiss nicht der einzige, der den Braten schon riecht, bevor er verschmort ist. Schon deshalb, weil es immer dasselbe Rezept ist, nach dem die Zutaten vorbereitet werden, die dann mit Hilfe junger Empörter gekocht werden können. Auch die Zugabe von Rufen nach mehr Demokratie und weniger Korruption hat sich immer sehr bewährt. Meist schmeckt die Soße später fast immer gerade andersherum: Immer noch zu wenig Demokratie, aber die Korruption schmeckt deutlicher durch.
