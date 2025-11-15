Das Musiktheater an der Wien ist bei den International Opera Awards 2025 als Opernhaus des Jahres ausgezeichnet worden. Die österreichische Bühne, die bis vor einigen Jahren als Theater an der Wien bekannt war, erhielt die Ehrung am späten Donnerstag abend in Athen. Die Preisverleihung fand im Stavros-Niarchos-Kulturzentrum statt, wo seit 2017 die griechische Nationaloper ihren Sitz hat. Die Jury würdigte mit dem Preis die Rückkehr des traditionsreichen Hauses nach einer zweijährigen Schließung und umfassenden Renovierung. Der Preis für die beste Neuproduktion ging an die Inszenierung von »Die Ausflüge des Herrn Brouček« von Leoš Janáček, eine Koproduktion der Berliner Staatsoper, des Nationaltheaters von Brno und des königlichen Theaters von Madrid. Als bester Regisseur des Jahres wurde Claus Guth für die Inszenierung der Oper »Salome« für die Metropolitan Opera New York ausgezeichnet. (dpa/jW)