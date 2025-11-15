Gegründet 1947 Sa. / So., 15. / 16. November 2025, Nr. 266
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.11.2025, Seite 2 / Ausland
Extrarunde im All

Ohne Kommentar

Chinas_Astronauten_z_87876496.jpg
Li Zhipeng/XinHua/dpa

Wegen der Kollision ihres Raumschiffes mit Weltraumschrott hingen drei chinesische Taikonauten unplanmäßig mehr als eine Woche lang im All fest – nun sind sie am Freitag sicher auf der Erde gelandet

