Berlin. Aussagen des Fußballweltverbands FIFA über ein vermeintlich »vollständig klimaneutrales« Weltmeisterschaftsturnier in Katar im Jahr 2022 waren aus Sicht des Berliner Landgerichts irreführend. Das Gericht weist den Verband laut einer dpa-Meldung vom Donnerstag in einem Urteil an, diese und weitere Behauptungen künftig zu unterlassen. Dazu gehören auch die Aussagen, dass die FIFA-Nachhaltigkeitsstrategie zur WM 2022 energieeffiziente Stadien oder emissionsarme Transportmittel beinhaltet habe und unvermeidbare Emissionen kompensiert worden seien. Damit gab das Landgericht Berlin einer Klage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV) statt. (dpa/jW)