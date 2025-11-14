Aus: Ausgabe vom 14.11.2025, Seite 16 / Sport
Fußball
Noch mal gutgegangen
München. Mit einem eindrücklichen Comeback haben die Fußballerinnen des FC Bayern München in der Champions League Titelverteidiger FC Arsenal besiegt. In der eigenen Arena feierte der deutsche Meister am Mittwoch abend ein 3:2. Alara (67. Minute), Pernille Harder (80.) und Glódís Viggósdóttir (86.) drehten die Partie nach frühen Toren von Emily Fox (5.) und Mariona (23.). Mit dem zweiten Sieg in drei Partien wahrte Bayern die Chance auf den direkten Einzug ins Viertelfinale. (dpa/jW)
