Ist der Song von Menschen gemacht oder durch künstliche Intelligenz (KI) entstanden? Das lässt sich nicht so leicht unterscheiden, wie eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos im Auftrag des Streaminganbieters Deezer zeigt. Den Befragten wurden drei Songs vorgespielt, zwei von einer KI und einer von Menschen gemacht. Anschließend sollten sie beantworten, welcher Song von wem war. 97 Prozent der 9.000 Teilnehmer lagen falsch. Von den befragten Deutschen konnten lediglich zwei Prozent die Aufgabe lösen. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) fühlte sich unwohl, weil sie den Unterschied nicht erkennen konnte. 46 Prozent meinten, dass KI ihnen helfen könne, neue Musik zu entdecken, die dem eigenen Geschmack entspricht. Für die repräsentative Umfrage interviewte Ipos zwischen dem 6. und 10. Oktober insgesamt 9.000 Erwachsene in Deutschland, den USA, Kanada, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Japan. (dpa/jW)