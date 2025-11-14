Wer hat’s gemacht?
Ist der Song von Menschen gemacht oder durch künstliche Intelligenz (KI) entstanden? Das lässt sich nicht so leicht unterscheiden, wie eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos im Auftrag des Streaminganbieters Deezer zeigt. Den Befragten wurden drei Songs vorgespielt, zwei von einer KI und einer von Menschen gemacht. Anschließend sollten sie beantworten, welcher Song von wem war. 97 Prozent der 9.000 Teilnehmer lagen falsch. Von den befragten Deutschen konnten lediglich zwei Prozent die Aufgabe lösen. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) fühlte sich unwohl, weil sie den Unterschied nicht erkennen konnte. 46 Prozent meinten, dass KI ihnen helfen könne, neue Musik zu entdecken, die dem eigenen Geschmack entspricht. Für die repräsentative Umfrage interviewte Ipos zwischen dem 6. und 10. Oktober insgesamt 9.000 Erwachsene in Deutschland, den USA, Kanada, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Japan. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Die drei Amigosvom 14.11.2025
-
Kirchen und Fahnenvom 14.11.2025
-
Nachschlag: Auf der Fluchtvom 14.11.2025
-
Vorschlagvom 14.11.2025
-
Blöde, böse Weltvom 14.11.2025
-
Wünschen will gelernt seinvom 14.11.2025