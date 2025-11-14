Gegründet 1947 Freitag, 14. November 2025, Nr. 265
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 14.11.2025, Seite 2 / Ausland
Thailand und Kambodscha

Ohne Kommentar

2 BM.JPG
Agence Kampuchea Press/Handout via REUTERS

Der kambodschanische Regierungschef Hun Manet hat die thailändische Armee am Mittwoch beschuldigt, trotz Waffenstillstands einen Menschen getötet zu haben. Auch Thailand sprach von Schüssen kambodschanischer Soldaten.

