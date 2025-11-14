Ohne Kommentar
Der kambodschanische Regierungschef Hun Manet hat die thailändische Armee am Mittwoch beschuldigt, trotz Waffenstillstands einen Menschen getötet zu haben. Auch Thailand sprach von Schüssen kambodschanischer Soldaten.
