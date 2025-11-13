Gegründet 1947 Donnerstag, 13. November 2025, Nr. 264
Aus: Ausgabe vom 13.11.2025, Seite 16 / Sport
Reitsport

Unter neutraler Flagge

Lausanne. Der internationale Reitsportverband FEI hat beschlossen, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus unter neutraler Flagge wieder zu Mannschaftswettbewerben zuzulassen. Zudem gestattete der Verband die Organisation von FEI-Veranstaltungen in Belarus. Beide Entscheidungen treten am 1. Januar in Kraft. »Die Überprüfung der Neutralität erfolgt durch die nationalen Verbände, und Einsprüche werden durch die FEI überprüft«, hieß es im entsprechenden Beschluss. (sid/jW)

