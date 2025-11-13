Aus: Ausgabe vom 13.11.2025, Seite 16 / Sport
Reitsport
Unter neutraler Flagge
Lausanne. Der internationale Reitsportverband FEI hat beschlossen, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus unter neutraler Flagge wieder zu Mannschaftswettbewerben zuzulassen. Zudem gestattete der Verband die Organisation von FEI-Veranstaltungen in Belarus. Beide Entscheidungen treten am 1. Januar in Kraft. »Die Überprüfung der Neutralität erfolgt durch die nationalen Verbände, und Einsprüche werden durch die FEI überprüft«, hieß es im entsprechenden Beschluss. (sid/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
