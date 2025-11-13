Cannes. Kurz vor der Ziellinie eines Marathons ist ein Läufer in Südfrankreich zusammengebrochen und gestorben. Der Mann habe einen Herzstillstand erlitten, schrieben die Veranstalter des Laufs »Marathon des ­Alpes-Maritimes« von Nizza nach Cannes auf Facebook. »Trotz sofortiger Versorgung durch unsere Rettungskräfte konnte das Opfer nicht wiederbelebt werden.« Medienberichten zufolge kam der 27jährige Mann aus dem Elsass. Er war »ein gut vorbereiteter Mann«, zitierte der Sender France 3 die Organisatoren. In der Zeitung Nice Matin beschrieb Veranstalter Pascal Thiriot den Gestorbenen als sportlich und als einen regelmäßigen Läufer. »Er hat sich seit einem Jahr auf den Marathon vorbereitet. Er war bereit.« Die Bürgermeister von Cannes und Nizza sprachen den Angehörigen des Opfers ihr Beileid aus. (dpa/jW)