Ein chinesischer Diamantensammler hat bei einer Auktion von Christie’s in Genf Millionen gemacht. Er bekam für seinen »Mellon Blue«-Diamanten allerdings weniger, als das Auktionshaus vorher geschätzt hatte. Christie’s war von einem Preis von umgerechnet bis zu rund 25 Millionen Euro ausgegangen. Der Auktionshammer ging aber bei etwa 18,8 Millionen Euro nieder. Der in einen ungewöhnlichen Ring gesetzte Diamant ist leuchtend blau, tropfenförmig geschliffen und hat 9,51 Karat. Um den Finger reihen sich weitere weiße Diamanten wie eine Schlange. Der Käufer will nicht genannt werden. (dpa/jW)