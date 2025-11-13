Gegründet 1947 Donnerstag, 13. November 2025, Nr. 264
Film

Sally Kirkland verstorben

Die US-Schauspielerin Sally Kirkland ist tot. Kirkland sei im Alter von 84 Jahren gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf ihren Sprecher. In »Bruce Allmächtig« spielte sie an der Seite von US-Star Jim Carrey. Die 1941 in New York geborene Kirkland nahm nach der Schule Schauspielunterricht und bekam dann bald Rollen in Filmen und Theaterstücken. Für ihre Titelrolle in dem Film »Anna … Exil New York« (1987) wurde Kirkland mit einem Golden Globe ausgezeichnet. (dpa/jW)

