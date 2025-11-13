Hindustan Times/IMAGO Menschenrechtsorganisationen protestieren gegen das Töten von Naxaliten (Kalkutta, 13.2.2025)

Eine Welle von Kapitulationen und die Tötung einiger hochrangiger Führer haben erneut ein Schlaglicht auf maoistische Rebellen in Indien, die sogenannten Naxaliten, geworfen. Anfang des Jahres hatte Innenminister Amit Shah das Ziel erklärt, Indien bis März 2026 »maoistenfrei« zu machen. Kurz darauf startete die Regierung die »Operation Kagar« (»Operation Schwarzer Wald«). In ihrem Rahmen wurden zusätzlich 10.000 Beamte der Central Reserve Police Force, Indiens Hauptkraft für die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit, eingesetzt, um die Bewegung auszulöschen. Die Operation umfasst den Einsatz modernster Kriegsausrüstung wie israelischer Drohnen, die Anwendung extralegaler Gewalt und die großflächige Einrichtung von »Security Camps« genannten Militärstützpunkten in von Stammesangehörigen dominierten Gebieten. Die Kommunistische Partei Indiens (Marxisten) sprach von »Terror gegen die Stammesvölker«.

Bittere Rückschläge

Berichten zufolge wurden seit Beginn der Operation mehr als 470 echte oder vermeintliche Maoisten angeblich in Notwehr erschossen. Am blutigsten war die Tötung von Nambala Keshav Rao, dem ehemaligen Generalsekretär der Kommunistischen Partei Indiens (Maoisten), zusammen mit 30 weiteren Maoisten im Mai. Innenminister Shah bezeichnete die Operation als »beispiellosen Erfolg«. Der nächste große Rückschlag für die Partei kam im Oktober mit der Kapitulation von Mallojula Venugopal Rao alias Bhupati oder Sonu, einem Mitglied des Zentralkomitees. Sonu legte zusammen mit 60 weiteren Parteikadern in Anwesenheit von Devendra Fadnavis, dem Chefminister des Bundesstaates Maharashtra, die Waffen nieder. Als Reaktion darauf veröffentlichte das Zentralkomitee wenige Tage später eine Erklärung, in der es Sonu und die anderen als »Verräter« bezeichnete und das »revolutionäre Volk« aufforderte, sie zu bestrafen.

In der Stellungnahme hieß es, Sonu habe spätestens seit 2011, als die regionale maoistische Bewegung Rückschläge erlitt, Anzeichen »politischer Schwäche« gezeigt. Bezug genommen wird auf eine regionale Parteiversammlung, auf der Sonu damals wegen »Individualismus, Arroganz und einer übermäßig bürokratischen Haltung« kritisiert worden war. Nach der Tötung von Keshav Rao im Mai habe Sonu schließlich »aus Angst vor dem Tod« begonnen, sich für die vorübergehende Aussetzung des bewaffneten Kampfes und eine Kursänderung weg vom »langwierigen Volkskrieg« einzusetzen. Hier wird auf einen 22seitigen, von Sonu in Umlauf gebrachten Brief verwiesen, in dem drei Punkte angeführt werden, weswegen der bewaffnete Kampf in Indien zum Scheitern verurteilt sei. Zunächst widerspricht das Schreiben der Einschätzung der Partei hinsichtlich des Hauptwiderspruchs zwischen den Klassen im Land, wonach der Feudalismus der Hauptfeind der indischen Massen sei und die Dörfer die Plattform für den Kampf darstellten.

Widerstreitende Analysen

Sonus Rundbrief argumentiert, dass aufgrund der raschen wirtschaftlichen Umgestaltung des Landes die heute vorherrschende Klasse die bürokratische Kompradorenbourgeoisie darstellt, die wiederum mit dem globalen Kapital verbündet ist, wodurch der Widerspruch zwischen dieser Bourgeoisie und den Massen zum Hauptwiderspruch werde. Dabei wird auf ein ideologisches Dokument der Partei von 2021 mit dem Titel »Veränderungen in den Produktionsverhältnissen Indiens. Unser politisches Programm« verwiesen, in dem die tiefgreifende kapitalistische Durchdringung der Landwirtschaft und der Waldregionen anerkannt wird. Dem Brief zufolge habe die Strategie der ländlichen Guerilla damit ihre Gültigkeit verloren, der Kampf müsse auf die Städte, die Industriegürtel und die aufstrebenden Zentren der Arbeiterschaft und des sozialen Widerstands verlagert werden.

Zweitens wird in dem von Sonu als Broschüre verbreiteten Schreiben argumentiert, dass die Partei nicht mehr eine politische Kraft mit militärischen Fähigkeiten sei, sondern ein militärischer Apparat, der seine revolutionäre politische Verankerung verloren habe. Ursprünglich sei der bewaffnete Flügel aber der Partei untergeordnet und dazu gedacht gewesen, sie zu schützen. Schließlich wird der maoistischen KP vorgeworfen, legale und friedliche demokratische Mittel zur Durchführung der Kämpfe zu ignorieren.

Dem Terror widerstehen

Die Erklärung, die die Partei nach Sonus Kapitulation veröffentlichte, geht auf diese Argumente ein. In bezug auf den Hauptwiderspruch entgegnet sie, dass, »solange Landbesitz in Restform im Land weiterbesteht, der Widerspruch zwischen der Kompradoren-Monopolbourgeoisie und den breiten Massen des Volkes nicht der Hauptwiderspruch sein kann«. Weiter heißt es, dass Sonu, wenn er »wirklich an seine These geglaubt« hätte, diese mit der Partei diskutiert hätte, anstatt zu kapitulieren. Auch habe er die These lediglich aus »opportunistischen Gründen« vorgebracht, »um seine Angst vor dem Tod zu verbergen«. Sonu wird auch dafür kritisiert, dass er die jahrzehntelangen konterrevolutionären Angriffe des indischen Staates und die »Operation Kagar« als Grund für die Rückschläge der Bewegung ignoriert habe. Am Ende wird unterstrichen, dass »die revolutionäre Bewegung nicht durch die Kapitulation einiger Parteiführer dauerhaft besiegt werden wird«. Das »Volk des Landes« wird dazu aufgerufen, die revolutionäre Bewegung fortzusetzen.