Veranstaltungen
»Destabilisierung Venezuelas durch die USA«. Vortrag. Carsten Hanke (GeFiS) spricht zur allgemeinen und aktuellen Situation vor Ort. Donnerstag, 14.11., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Zielona Góra, Grünberger Str. 73, Berlin.
»Klassenrecht: Wirtschaftskriminalität und Repression gegen Arme«. Vortrag. »Versagt« der Rechtsstaat angesichts der durch Wirtschaftskriminalität verursachten Schäden und der »zahnlosen« Strafverfolgung bzw. Rechtsprechung, oder will er gar nicht alles kontrollieren? Freitag, 15.11., 15 Uhr. Ort: Mehringhof, Gneisenaustr. 2, Berlin. Veranstalter: Businesscrime
»Meine aktuellen Einsätze in Gaza für Ärzte ohne Grenzen«. Vortrag der Kinderpsychologin Katrin Glatz-Brubakk über ihre aktuellen Einsätze in Gaza. Donnerstag, 13.11., 19 Uhr. Ort: Palais Adelmann, Obere Str. 6, Ellwangen. Veranstalter: Nord/Süd-Weltladen
»Ich soll Soldat werden?« Vorträge mit Isabel Kobus (Friedensbündnis) und Thomas Franz (Berater für Kriegsdienstverweigerer), Donnerstag, 13.11., 19 Uhr, Ort: Brunsviga Kulturzentrum, Karlstr. 35, Braunschweig. Veranstalter: Friedenszentrum
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besondere Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
»Was empfinden Sie jetzt?«vom 12.11.2025
-
Haase, Engel, Jürschik, Schreiber, Schubertvom 12.11.2025
-
Wie im Rauschvom 12.11.2025
-
Rotlicht: Godesberger Programmvom 12.11.2025
-
Nachschlag: Vorreiter im Klimabetrugvom 12.11.2025
-
Vorschlagvom 12.11.2025
-
Erntedankvom 12.11.2025