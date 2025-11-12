Gegründet 1947 Mittwoch, 12. November 2025, Nr. 263
Aus: Ausgabe vom 12.11.2025, Seite 2 / Ausland
Indien

Ohne Kommentar

2_BM.JPG
Adnan Abidi/REUTERS

Nach einer Autoexplosion mit neun Todesopfern in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi haben die Behörden Untersuchungen nach dem »Antiterrorgesetz« eingeleitet. Das Auto war am Montag abend in einem belebten Viertel explodiert.

