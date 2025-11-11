São Paulo. Lando Norris hat seine WM-Führung in der Formel 1 mit einem Sieg beim Großen Preis von Brasilien ausgebaut. Einen Tag nach seinem Erfolg im Sprint setzte sich der Brite im McLaren auch im Hauptrennen durch und feierte seinen zweiten Triumph nacheinander. Zweiter wurde Kimi Antonelli im Mercedes. Platz drei auf dem Traditionskurs in Interlagos holte sich Weltmeister Max Verstappen, der nach einer grandiosen Aufholjagd im Red Bull nach einem Start aus der Boxengasse noch auf das Podium fuhr. Der WM-Zweite Oscar Piastri musste sich im zweiten McLaren mit Rang fünf begnügen und verlor weiter an Boden auf Norris. (dpa/jW