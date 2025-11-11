Seattle. Basketballegende Lenny Wilkens ist tot. Der frühere Spieler und Trainer starb im Alter von 88 Jahren, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Wilkens coachte 2.487 Spiele in der NBA und ist damit Rekordtrainer der besten Basketballiga der Welt. Er wurde als Spieler, Trainer und Teil der US-Olympiaauswahl von 1992, die er als Assistent betreute, in die Hall of Fame aufgenommen. Als erster NBA-Coach erreichte Wilkens die Marke von 1.000 Siegen. Als Spieler war er zwischen 1960 und 1975 aktiv, als Trainer von 1969 bis 2005. 1979 gewann Wilkens mit den Seattle Super Sonics den NBA-Titel. Bei den Olympischen Spielen holte er Gold mit dem berühmten Dream Team der USA als Assistent (1992) und als Head Coach (1996). (dpa/jW)