»Esthers Spuren«. Lesung. Am Tag der Reichspogromnacht wird an Esther Bejarano erinnert. Der Autor Benet Lehmann liest aus seinem Buch über die große Antifaschistin. Sonntag, 9.11., 19.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Zakk, Fichtenstr. 40, Düsseldorf
»Gaza – nur der Weg nach vorn. Drei Familiengeschichten«. Vortrag. Der US-amerikanische Autor Brian K. Barber berichtet, wie die Menschen in Gaza es über Jahrzehnte schaffen, zu (über-)leben. Montag, 10.11., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover. Veranstalter: Palästina-Initiative
»Besuche«. Lesungen, Berichte und Medienbeiträge zu Leonard Peltier und Mumia Abu-Jamal. Michael Schiffmann und Michael Koch berichten von ihren Besuchen. Montag, 10.11., 19 Uhr. Ort: Saalbau Gallus, Frankenallee 111, Frankfurt am Main. Veranstalter: Tokata Rhein-Main
»Die Welt im Umbruch«. Vortrag von jW-Autor Jörg Kronauer über die geopolitische Lage, insbesondere zu BRICS-Staaten und den USA. Freitag, 21.11., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover. Veranstalter: jW-Leserinitiative Hannover
