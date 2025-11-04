Gegründet 1947 Mittwoch, 5. November 2025, Nr. 257
04.11.2025, 17:46:04 / Inland

Gedenkbriefmarke für Margot Friedländer

Margot_Friedlaender_87769254.jpg
Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin. Die verstorbene Berliner Ehrenbürgerin Margot Friedländer bekommt eigene Gedenkbriefmarke. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will das Sonderpostwertzeichen mit Friedländers Gesicht am 25. November vorstellen, wie sein Ministerium mitteilte. Dann will der SPD-Politiker auch mit Schülerinnen und Schülern über Friedländers Erbe sprechen.

Margot Friedländer war im Mai im Alter von 103 Jahren gestorben. Die in Berlin geborene Überlebende des Konzentrationslagers Theresienstadt hatte sich zuvor jahrzehntelang für Aussöhnung und Menschenrechte und gegen Hass und Antisemitismus eingesetzt. (dpa/jW)

