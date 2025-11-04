Berlin. Charles Coste, der zuvor älteste noch lebende Olympiasieger der Welt, ist am Donnerstag im Alter von 101 Jahren gestorben. Das gab die französische Sportministerin Marina Ferrari am Sonntag auf X bekannt. Der im Süden Frankreichs in Ollioules geborene Coste hatte 1948 in London mit seinen Teamkollegen Serge Blusson, Fernand Decanali und Pierre Adam die olympische Goldmedaille in der Mannschaftsverfolgung im Bahnradsport gewonnen. Zudem siegte er 1949 beim Grand Prix des ­Nations, einem 140 Kilometer langen Zeitfahren, und bezwang dabei Italiens Fausto Coppi. 1959 beendete er seine aktive Radsportkarriere. (dpa/jW)