»Busch singt«. Film von Konrad Wolf von 1982 (DDR) mit künstlerischer Einführung vom Liedermacher Wenzel. Mittwoch, 12.11., 20 Uhr. Ort: Uni Hamburg, Phil-Turm, Kokoschka-Hörsaal, Von-Melle-Park 6, Hamburg. Veranstalter: »Schluss mit Austerität«

»Artensterben, Massentierhaltung und die Vergiftung der Welt«. Vortrag und Diskussion mit Ulrich Ruschig über dessen jüngst erschienenes Buch mit dem gleichnamigen Titel. Donnerstag, 13.11., 19 Uhr. Ort: Villa Ichon, Goetheplatz 4, Bremen. Veranstalter: Marxistische Abendschule Bremen

»Der Deutsche Bauernkrieg 1524/25«. Vortrag. Es wird ein Überblick über die Hintergründe, Ereignisse und Folgen einer der größten sozialen Erhebungen der frühen Neuzeit geboten mit besonderer Berücksichtigung von Thomas Müntzer. Mittwoch, 12.11., 18 Uhr. Ort und Veranstalter: Kulturmanufaktur Gerstenberg, Ziegelstr. 28, Frankfurt (Oder)

»Anna Seghers – 125 Jahre«. Vortrag. Der großen antifaschistischen Schriftstellerin wird gedacht. Sonntag, 16.11., 11.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, Stuttgart