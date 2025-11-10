Wiederholt werden im Osten Deutschlands Elche gesichtet. Schon seit dem Frühjahr etwa durchstreift Elchkuh Elwira die Wälder Sachsens, zeitweilig hatte sie auch Sachsen-Anhalt besucht. Ein weiterer Elch wurde im Oktober bei Leipzig erspäht. Auch in Brandenburg und Vorpommern sind die Tiere regelmäßig unterwegs, nach Thüringen hatte es eine Elchkuh vor rund zwei Jahren geschafft. Sind die Tiere gekommen, um zu bleiben?

Bislang nicht wirklich, sagt Elchexperte Michael Striese. Der Biologe betreibt von der Oberlausitz aus praktisch ehrenamtlich ein eigenes Elchmonitoring. »Also, es ist so, dass das eigentlich mehr oder weniger durchziehende Tiere sind in den meisten Fällen«, sagt er. Überwiegend kommen die Elche aus Polen, wo im Osten des Landes mittlerweile mindestens rund 30.000 Tiere leben. (dpa/jW)