Ohne Kommentar
Die Wasserkrise im Iran erreicht dramatische Ausmaße. Mehrere Stauseen des Landes stehen laut der Zeitung Ettelaat kurz vor dem kompletten Austrocknen: »Der Countdown zu einer nationalen Katastrophe hat begonnen.« (jW)
