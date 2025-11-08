1775, 10. November: Im Zuge des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges werden die »Continental Marines« gegründet, Vorgänger der United States Marine Corps. Obwohl ihre Einheiten 1783 aufgelöst und erst 1798 wieder aufgestellt werden, wird die Gründung während des Unabhängigkeitskrieges Teil des um das Marine Corps gestrickten Mythos. Seine Truppen kommen bei zahlreichen Interventionen in Mittel- und Südamerika zum Einsatz und werden zu einer tragenden Stütze des US-Imperialismus.

1940, 14. November: Die Luftwaffe des faschistischen Deutschlands fliegt einen der verheerendsten Angriffe auf England. In der »Operation Mondscheinsonate« wird der Industriestandort Coventry von 449 Bombern angegriffen, die 511 Tonnen Sprengstoff und rund 36.000 Brandbomben abwerfen. Der mittelalterliche Stadtkern wird dabei größtenteils vernichtet, über 560 Menschen sterben, rund 1.000 werden verletzt.

1940, 15. November: Das Warschauer Ghetto wird von den deutschen Besatzern abgeriegelt und die jüdische Bevölkerung hinter einer schrittweise errichteten, 18 Kilometer langen Mauer eingesperrt. Nach der Verschleppung weiterer osteuropäischer Juden ins Ghetto leben dort rund 450.000 Menschen.

1945, 13. November: Charles de Gaulle wird zum Präsidenten der provisorischen französischen Regierung ernannt. Der General, der 1943 das Französische Komitee für die nationale Befreiung geschaffen hatte, tritt schon während des Weltkrieges als offizieller Vertreter Frankreichs auf. Seine Vorstellungen eines Präsidialsystems kann er allerdings gegen die Kommunisten und Sozialisten nicht durchsetzen und tritt deswegen zurück.

1965, 15. November: In China wird mit einem Artikel in der Shanghaier Zeitung Wenhui Bao der Angriff auf »Abweichungen« im Bereich des kulturellen Lebens eröffnet – Startsignal für die Einleitung der »Großen proletarischen Kulturrevolution«. Konkreter Anlass ist ein historisches Theaterstück von Wu Han, dem Vizebürgermeister von Beijing. Mao Zedong wirft ihm schwere ideologische Verfehlungen vor.

1990, 14. November: Die Bundesregierung bestätigt offiziell, dass das zuerst in Italien aufgedeckte geheime NATO–Netzwerk »Gladio« auch in der BRD existiert. Die Organisation sollte im Falle einer Invasion Europas durch Staaten des Warschauer Vertrages Guerillaoperationen und Sabotageakte durchführen, war jedoch in Italien auch in zahlreiche rechte Terroranschläge verwickelt.