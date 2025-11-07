Eine iranische Schauspielerin hat sich nach langen Spekulationen in dem Fall um Filmstar Pejman Dschamschidi (48) als Klägerin zu erkennen gegeben. »Ich will nicht, dass das Leben irgendeines Mädchens oder einer Frau durch ähnliche Erfahrungen bedroht wird«, schrieb Melika Parsadust auf Instagram, wie iranische Medien berichteten. »Deshalb verteidige ich mein Recht bis zum Ende – nicht aus Rachsucht, sondern damit solches Verhalten nicht zur Regel wird und andere nicht gezwungen sind, ähnliches zu ertragen.« Die Schauspielerin, die iranischen Medien zufolge 20 Jahre alt sein soll, hatte Dschamschidi vor rund zwei Wochen wegen Vergewaltigung anonym angezeigt. Der bekannte Schauspieler wurde kurzzeitig festgenommen – verließ jedoch das Land, als er auf Kaution freikam. Er wies die Anschuldigungen vehement zurück. Der Fall hat eine landesweite Debatte über Macht und sexualisierte Gewalt ausgelöst. (dpa/jW)