Gegründet 1947 Donnerstag, 6. November 2025, Nr. 258
Aus: Ausgabe vom 06.11.2025, Seite 16 / Sport
Fußball

Ihr einer, wir einer

Doha. Titelverteidiger Deutschland ist mit einem Unentschieden in die U17-Weltmeisterschaft in Katar gestartet. Die Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußballbundes (DFB) kam zum Auftakt des Turniers in Doha zu einem 1:1 gegen Kolumbien. Toni Langsteiner hatte das Team von Bundestrainer Marc-Patrick Meister mit einem Blitztor bereits nach 16 Sekunden in Führung gebracht. Juan Catano (57. Minute) glich für Kolumbien aus. In der 46. und 89. Minute traf die deutsche Mannschaft noch jeweils den Pfosten. Die weiteren Gegner in der Vorrundengruppe G sind Nordkorea am Freitag und El Salvador am Montag. (dpa/jW)

