Zimmer frei
Der französische Literaturpreis Prix Goncourt geht in diesem Jahr an Laurent Mauvignier (58). Der Schriftsteller wird damit für seinen Roman »La maison vide« (Das leere Haus) geehrt, wie die Jury am Dienstag in Paris mitteilte. Durch das Auffinden alter Gegenstände und Erinnerungen rekonstruiert Mauvignier darin seine Familiengeschichte, die geprägt ist von Kriegen, patriarchaler Gewalt und Geheimnissen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.
Mauvignier gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen französischen Autoren. Seine Romane behandeln Schuld, Trauma und gesellschaftliche Konflikte und zeichnen sich durch einen poetischen, introspektiven und oft melancholischen Stil aus. Viele seiner Bücher sind auch auf deutsch erschienen, darunter »Geschichten der Nacht«, »Was ist ein Leben wert?« und »Mit leichtem Gepäck«.
Die Auszeichnung ist symbolisch mit zehn Euro dotiert, kurbelt aber in der Regel die Verkaufszahlen der prämierten Bücher erheblich an. Der Prix Goncourt wird seit 1903 vergeben und gilt als prestigeträchtigster Literaturpreis Frankreichs. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Über Dekonspirationvom 06.11.2025
-
Nicht aussagen: Unbezahlbarvom 06.11.2025
-
Aus einer untergegangenen Epochevom 06.11.2025
-
Vorschlagvom 06.11.2025
-
Nachschlag: Neuland unterm Pflugvom 06.11.2025