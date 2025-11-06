Gegründet 1947 Donnerstag, 6. November 2025, Nr. 258
Aus: Ausgabe vom 06.11.2025, Seite 2 / Ausland
Philippinen

Ohne Kommentar

2_BM.JPG
Eloisa Lopez/REUTERS

Nach dem schweren Taifun »Kalmaegi« in den Philippinen ist die Zahl der Toten auf mindestens 91 gestiegen, wie der Katastrophenschutz am Mittwoch mitteilte. 75 weitere Menschen werden noch vermisst.

