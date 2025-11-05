San José. Einer der Hauptverantwortlichen für einen der größten Dopingskandale der Sportgeschichte, Victor Conte, ist Medienberichten zufolge tot. Laut der kalifornischen Tageszeitung The Mercury News sei Conte nach Auskunft von dessen Töchtern am frühen Montag morgen im Alter von 75 Jahren gestorben. Die Nachrichtenagentur AP verwies auf einen Post des von Conte gegründeten Sporternährungsunternehmens SNAC System, in dem die Firma von einem Krebstod schrieb. Das von Conte gegründete kalifornische Labor »Bay Area Laboratory Co-operative« (BALCO) flog 2003 nach dem anonymen Hinweis des Leichtathletiktrainers Trevor Graham auf, der zahlreiche Athleten des Dopings mit Wachstumshormonen bezichtigt hatte. Daraufhin wurde das Labor durchsucht; am Firmensitz fanden die Fahnder Namenslisten gedopter Athleten sowie Steroide und Wachstumshormone. Zu den Kunden zählten unter anderen die Sprinter Marion Jones, Kelli White und Tim Montgomery sowie Baseballprofi Barry Bonds. (dpa/jW)