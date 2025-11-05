Zuzenhausen. Fußballbundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat sich nach Informationen von Bild und dem Sportmagazin Kicker von den beiden Geschäftsführern Markus Schütz und Frank Briel getrennt. Auf Anfrage wurden die Berichte durch den Verein zunächst nicht bestätigt. Mit der Entscheidung hat der Streit um Spielerberater Roger Wittmann eine neue Eskalationsstufe erreicht. Der 65jährige Wittmann gilt als Vertrauter von TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp (85). Die TSG hatte unter der Führung von Schütz ein Stadion- und Hausverbot gegen Wittmann und einen weiteren Spielerberater der Agentur Rogon verhängt. Hopp hatte die Maßnahmen gegen Wittmann kritisiert. Sie wurden im September vom Landgericht Heidelberg teilweise aufgehoben. Hopp hält als Gesellschafter an der Profiabteilung 49 Prozent, die restlichen 51 Prozent liegen beim Verein. (dpa/jW)