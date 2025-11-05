Lucani. Ein Todesfall hat die Partie zwischen FK Mladost Lučani und FK Radnički in der ersten serbischen Fußballiga überschattet. Gästetrainer Mladen Žižović brach am Montag abend während des Spiels zusammen und starb kurze Zeit später, wie serbische Medien übereinstimmend berichteten. Die genaue Todesursache wurde zunächst nicht genannt. Žižović wurde 44 Jahre alt. Der Trainer von Radnički war in der 22. Minute kollabiert, das Spiel unterbrochen und der Coach in einem Krankenwagen weggebracht worden. Die Partie wurde zunächst fortgesetzt, ehe in der 41. Minute die Todesnachricht bekanntgegeben wurde. (dpa/jW)