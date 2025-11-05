Gegründet 1947 Mittwoch, 5. November 2025, Nr. 257
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 05.11.2025, Seite 16 / Sport
Fußballrealität

Tod an der Linie

Lucani. Ein Todesfall hat die Partie zwischen FK Mladost Lučani und FK Radnički in der ersten serbischen Fußballiga überschattet. Gästetrainer Mladen Žižović brach am Montag abend während des Spiels zusammen und starb kurze Zeit später, wie serbische Medien übereinstimmend berichteten. Die genaue Todesursache wurde zunächst nicht genannt. Žižović wurde 44 Jahre alt. Der Trainer von Radnički war in der 22. Minute kollabiert, das Spiel unterbrochen und der Coach in einem Krankenwagen weggebracht worden. Die Partie wurde zunächst fortgesetzt, ehe in der 41. Minute die Todesnachricht bekanntgegeben wurde. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.